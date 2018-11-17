В элитном петербургском комплексе малыш пролетел 7 этажей, пока его мама открывала дверь квартиры

Врачи детской больницы имени Раухфуса борются за жизнь полуторагодовалого малыша, который по материнскому недосмотру пролетел 7 этажей в элитном жилом комплексе «Парадный квартал» в Центральном районе Петербурга.

Всё произошло около 18:30 17 ноября. Молодая мама из дома №3 по улице Парадной возвращалась с прогулки. В коляске, которую она везла, был полуторагодовалый малыш. Как обычно, женщина зашла в лифт и поднялась на седьмой этаж. Оставив коляску у лестницы, она начала открывать дверь.

Пока дама возилась с ключами и замком, ребёнок поднялся в коляске и перемахнул через перила, пролетев семь этажей. По всей видимости, малыш родился в рубашке, потому что медики уверены, что его удастся спасти.