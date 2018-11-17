Дефектную трубу на Зины Портновой починили раньше срока. В дома на юго-западе начали подавать тепло

Теплоэнергетики отрапортовали, что раньше срока закончили ремонт дефектной трубы в Кировском районе Петербурга. Если ранее плановые работы хотели завершить к утру, то теперь есть шанс, что обитатели густонаселенного микрорайона проведут ночь в тепле.

Как сообщили «Фонтанке» вечером 17 ноября в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», предприятие с опережением нормативного срока завершило ремонтные работы на трубопроводе диаметром 500 мм по адресу: улица Зины Портновой, 34.

«В 18:45 завершены сварочные работы. В настоящий момент идёт процесс заполнения системы теплоснабжения водой и восстановление циркуляции в зоне отключения участка. Теплоэнергетики заменили 5 метров трубопровода», – отметили энергетики.

Напомним, работы начались сегодня в связи с тем, что на теплосети выявили ненадежный участок. При этом отключение тепла из-за трубопровода на Зины Портновой стало уже третьим за неделю. Батареи периодически остывали в 202 домах.