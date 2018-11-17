Коммунист Ищенко собрал необходимые подписи для прохождения муниципального фильтра на губернаторских выборах в Приморье
Коммунист Андрей Ищенко, вновь выдвигающий свою кандидатуру в губернаторы Приморского края, на сей раз в качестве самовыдвиженца, объявил, что собрал необходимое для прохождения муниципального фильтра количество депутатских подписей. Пост он опубликовал 17 ноября в своём Instagram-аккаунте.
«Я, Андрей Сергеевич Ищенко, наперекор всему и всем собрал 147 подписей глав и депутатов муниципальных районов, у нас есть муниципальный фильтр, более того, у нас есть 8010 идеальных подписей жителей края. Сейчас я готовлю их к сдаче, завтра 18 ноября я предоставлю в избирательную комиссию Приморского края полный комплект документов»,— заявил Ищенко.
Политик объявил о том, что будет бороться за кресло губернатора в качестве самовыдвиженца десять дней назад. Это было вызвано тем, что ранее КПРФ заявила об отказе участвовать в приморских выборах, объяснив это тем, что для партии «заблокированы 10 муниципальных образований», и пройти муниципальный фильтр их кандидат не сможет.
Справка:
Губернаторские выборы в Приморье прошли в два тура, 9 и 16 сентября. Во втором туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко. По итогам подсчета 95% бюллетеней Ищенко лидировал с отрывом в 6%, но когда подсчитали все голоса, Тарасенко вырвался вперёд на 1,5%. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях, а итоги выборов были аннулированы. Тарасенко ушёл в отставку, Ищенко попытался оспорить итоги голосования, но не преуспел. После этого врио главы региона назначили Олега Кожемяко — губернатора Сахалина. По данным «Дождя», уровень его поддержки в Приморье ниже показателей Ищенко почти в два раза. В связи с этим, заявляли ранее депутаты от коммунистов, на них и самого Ищенко оказывалось давление. За отказ участвовать в выборах ему сулили сенаторский пост, а народным избранникам в случае поддержки кандидата от КПРФ – проблемы с бизнесом и карьерой.