Коммунист Ищенко собрал необходимые подписи для прохождения муниципального фильтра на губернаторских выборах в Приморье

Коммунист Андрей Ищенко, вновь выдвигающий свою кандидатуру в губернаторы Приморского края, на сей раз в качестве самовыдвиженца, объявил, что собрал необходимое для прохождения муниципального фильтра количество депутатских подписей. Пост он опубликовал 17 ноября в своём Instagram-аккаунте.

«Я, Андрей Сергеевич Ищенко, наперекор всему и всем собрал 147 подписей глав и депутатов муниципальных районов, у нас есть муниципальный фильтр, более того, у нас есть 8010 идеальных подписей жителей края. Сейчас я готовлю их к сдаче, завтра 18 ноября я предоставлю в избирательную комиссию Приморского края полный комплект документов»,— заявил Ищенко.

Политик объявил о том, что будет бороться за кресло губернатора в качестве самовыдвиженца десять дней назад. Это было вызвано тем, что ранее КПРФ заявила об отказе участвовать в приморских выборах, объяснив это тем, что для партии «заблокированы 10 муниципальных образований», и пройти муниципальный фильтр их кандидат не сможет.