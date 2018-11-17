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Общество
17.11.2018 20:01
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Арестованы двое противников новой границы между Ингушетией и Чечней. Активисты возобновят митинг протеста

Двое участников так называемого «субботника», который утром 17 ноября был сорван силовиками Ингушетии, арестованы.

«Магомеду Муцольгову и Руслану Яндиеву решением Магасского райсуда назначено по 5 суток административного ареста», – сообщил «Фонтанке» ингушский оппозиционер Руслан Муцольгов. 

Активисты были задержаны сегодня утром около Мемориала жертвам политических репрессий в Назрани.

Двое из «лидеров протестам Барах Чемурзиев и Ахмед Погоров, которые были задержаны в Сунженском районе – другом месте сбора участников «субботника» на передаваемых Чечне территориях, после общения с сотрудниками республиканского Центра по противодействию экстремизму были доставлены в суд, но отпущены на свободу. 

«Их пытались осудить в том же Магасском суде за несанкциониорованную акцию, которая прошла ещё 4 октября, но суд прекратил производство», – уточнил Руслан Муцольгов.

Группа противников соглашения о новой границе с Чечнёй планировала провести «субботник» на территории заповедника «Эрзи», земли которого передаются Чечне по соглашению о границе, подписанном главой Ингушетии Енус-Беком Евкуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым в конце сентября. Однако собраться активистам около Мемориала жертва политических репрессий и в других местах не позволили сотрудники полиции и люди в штатском. Попасть на территорию заповедника «Эрзи» не могут даже представители местных родовых тейпов, а дорога до этого района на юго-востоке Ингушетии сегодня была заполнена представителями силовых структур, сообщали активисты.

На этом фоне организаторы бессрочной акции протеста, которая стартовала в начале октября и продолжалась две недели, приняли решение вернуться к митингам.

«Мы подали заявку на проведение митинга не в Магасе, а в Назрани на 4 дня подряд. С 26 ноября. Но нам согласовали митинг только на один день – 27 ноября. На митинге соберутся все противники соглашения о новой границе. Если решение Конституционного Суда России будет не в пользу народа Ингушетии, оргкомитет акции может решить продолжать митинг и после 27 ноября. Мы готовы оперативно подать властям новую заявку», – заявил «Фонтанке» организатор предстоящего митинга, председатель Координационного совета молодежных организаций Республики Ингушетия Багаутин Хаутиев.

Напомним, 27 ноября Конституционный Суд России рассмотрит запрос главы Ингушетии Енус-Бека Евкурова о законности соглашения о новой границе с Чечнёй. В КС РФ глав Ингушетии обратился после того, как отказался признать решение КС Ингушетии, который признал соглашение не соответствующим главному закону Республики.

В минувшую пятницу, 16 ноября, КС РФ допустил противников новой границы до процесса в качестве «приглашённых».

Решать вопросы не на митингах, а в суде противникам соглашения, которое отчуждает в пользу Чечни десятки тысяч гектаров территории, советовал глава Управления внутренней политики администрации президента России Андрей Ярин.

 

 

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