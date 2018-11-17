Найденная аргентинская подлодка пострадала от взрыва

Найденная аргентинская подводная лодка «Сан Хуан» пострадала в результате взрыва, ее осколки разлетелись на 100 метров. Об этом заявил министр обороны страны Оскар Агуад. 17 ноября он дал пресс-конференцию в Буэнос-Айресе.

По словам главы минобороны, корпус субмарины очень деформирован, но она не раскололась на части. Теперь обломки будут изучать эксперты. При этом получить четкие снимки подлодки будет довольно сложно, приводит слова министра РБК.

Решать вопрос об извлечении останков 44 моряков будет суд. Оскар Агуад признался, что у Аргентины нет возможностей самостоятельно поднять субмарину, винт которой зарылся в дно океана, на поверхность.

«Сан Хуан» нашли на глубине 907 м. У Буэнос-Айреса нет специальных устройств, которые могли бы исследовать дно на такой глубине. Именно поэтому пропавшую год назад лодку искали так долго.

Напомним, о том, что лодку нашли американцы, стало известно сегодня.

В стране объявят траур.