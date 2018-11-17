Умер автор хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин

Эстрадный певец Евгений Осин ушёл из жизни 17 ноября. 54-летний артист умер в своей квартире в Москве.

Об этом заявил концертный директор певца Александр Сидоренко, сообщает телеканал «Звезда». Причина смерти пока не называется.

В 2017 году близкие популярного певца из 90-х заявляли в полицию об его исчезновении. Исполнителя нашли в реабилитационном центре для людей, страдающих алкоголизмом. Артист не скрывал, что имеет пагубную привычку. Об этом он даже рассказал в эфире ток-шоу на федеральном канале. Любовь к спиртному не раз становилась для Осина источником неприятностей. Например, весной 2017 года московскую квартиру автора хита «Плачет девушка в автомате» обокрали собутыльники. Годом ранее музыкант оказался в реанимации с отравлением этиловым спиртом.