Бывший командующий войсками ВДВ не стерпел оскорблений в Интернете. Против двух ульяновцев возбудили дело

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска возбудила административное дело против двух местных жителей за комментарии в адрес депутата Госдумы.

О производстве сообщается на сайте региональной прокуратуры 17 ноября. Речь якобы идёт о парламентарии от партии власти Владимире Шаманове, пишет «Дождь».

Прокуратура знакомит с фабулой событий: в августе 2018 года на одной из страниц в соцсети пара человек написали комментарии, касающиеся личности депутата. Он попросил провести проверку. В итоге прокуратура установила, что на странице «была размещена не соответствующая действительности информация».

Более того, пишет прокуратура Засвияжского района, комментируя данную статью, двое ульяновцев допустили выражения, унижающие честь и достоинство заявителя. В результате на комментаторов возбудили административное дело об оскорблении в неприличной форме. Им грозит штраф от одной до трёх тысяч рублей.

«Интерфакс-Поволжье», ссылаясь на источник, также пишет о том, что обиженный – председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Источник агентства уточнил, что «смысл размещенной в соцсети информации заключался в том, что некая политическая партия якобы выступает за занятие указанным лицом поста губернатора Ульяновской области».

«В комментариях к статье один из авторов, по сути, обвинил депутата в махинациях. Женщина же комментатор вообще использовала ненормативную лексику», — сказал собеседник агентства.

С 2000 по 2004 год Шаманов был губернатором Ульяновской области. А с 2009 по 2016 год командовал Воздушно-десантными войсками России.