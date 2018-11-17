Юрист Украинской церкви заявил о приглашении священников на беседы в СБУ

Епископов Украинской православной церкви Московского патриархата начали приглашать для бесед в Службу безопасности Украины. Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, напоминая священнослужителям, что в законе отсутствует такая форма общения, как разговор или беседа.

«Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить», — пишет Бахов в Facebook 16 ноября.

Юрист посоветовал клирикам требовать официального уведомления о необходимости визита в СБУ. И идти туда только с адвокатом.

Напомним, с весны текущего года Киев поставил вопрос о предоставлении автокефалии Украинской церкви. При этом подавляющее большинство клириков УПЦ МП высказываются за сохранение структуры церкви в рамках Московского патриархата. Константинопольский патриарх Варфоломей пошел на неканонический шаг – признал легитимными раскольнические церкви на Украине, чтобы на их основе создавать новую религиозную структуру.