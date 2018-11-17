Блуждающие миллионы отправили менеджера Райффайзенбанка под домашний арест. Деньги предназначались высокопоставленному лицу

В Петербурге под домашний арест на два месяца отправлен менеджер по работе с корпоративными клиентами Райффайзенбанка Сергей Проскурин. По версии следствия, он причастен к мошенничеству на 12 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 17 ноября в Василеостровский суд Проскурина доставили как обвиняемого в хищении денежных средств у представителя коммерческой организации. Менеджер якобы состоял в сговоре с инспектором МИФНС № 25 Сергеем Ермолаевым и бизнесменом Павлом Вилковым и требовал у компании «Инвест Проект» 12 млн рублей, чтобы не включать ее в план выездных налоговых проверок на четвертый квартал 2018 года, не имея при этом реальной возможности повлиять на решение.

Первые 6 млн рублей у представителя «Инвест Проекта» забирал Ермолаев. Из этой суммы он 4 млн передал Проскурину, а тот – Вилкову. Следующей эстафетой, наконец-то, деньги должны были дойти до «настоящей рыбы» – фигуры, которая имела реальную возможность исключить фирму из реестра проверок. Но в самый интересный момент вмешались сотрудники экономической полиции. Проскурин, Ермолаев и Вилков были задержаны, деньги до главного героя не донесли, и в настоящее время он фигурирует в деле как неустановленное лицо.