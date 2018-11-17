На Зины Портновой выявили ещё один ненадёжный участок теплосети. 202 дома - без отопления третий раз за неделю

Батареи вновь начали остывать в домах Кировского района Петербурга. Причина снова кроется в теплосети на улице Зины Портновой, и снова у дома №34. Именно там энергетики обнаружили ненадёжный участок трубы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети» 17 ноября.

«В рамках диагностических мероприятий специалистами «Теплосети Санкт-Петербурга» выявлен ненадежный участок по адресу: улица Зины Портновой, дом 34. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения с 10:00 17 ноября до 06:00 18 ноября проводятся ремонтные работы на тепломагистрали диаметром 500 мм», – рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В компании отметили, что до завершения ремонтных работ в 202 зданиях возможны перебои с теплом, горячая же вода должна подаваться в полном объеме. Как отмечают читатели «Фонтанки», живущие в Дачном, они уже начали на себе ощущать последствия работ: батареи холодные, а горячая вода «тонкой струйкой согревает душу», по выражению автора обращения в редакцию.

Напомним, это отключение – уже третье за неделю в микрорайоне. Сначала труба на улице Зины Портновой лопнула 12 ноября, оставив 202 дома без тепла. Второй раз бригада приехала на участок 15-го числа.