В столице Чечни женщина совершила самоподрыв

Жительница Чечни совершила самоподрыв. Взрыв раздался на улице Шоссейной в Грозном.

Об этом со ссылкой на местное ГУ МВД сообщает телеканал «360». По его данным, взрыв произошел в районе 21 контрольно-пропускного пункта. Смертница взорвала себя, не дойдя до поста 75 метров. Сообщается, что устроившая подрыв находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.

Личность подрывницы не установлена. Кроме неё, никто не пострадал.