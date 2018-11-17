На оппозиционного активиста Мохнаткина, отбывающего срок на севере, возбудили пятое уголовное дело

В отношении отбывающего наказание в Архангельской колонии Сергея Мохнаткина возбуждено уже пятое по счету уголовное дело.

Об этом 17 ноября со ссылкой на Андрей Крекова, защищающего интересы оппозиционера, сообщает «Медуза».

Как говорит Креков, у Мохнаткина завязался конфликт с сотрудниками УФСИН на почве этапирования из больницы, где активист проходил лечение. Осужденный настаивал на том, что должен продолжить лечение из-за того, что плохо себя чувствует, но ему отказали, этапировав в колонию.

«Он не мог следовать этапом, попросил вызвать скорую, однако ему было отказано», — сказал юрист.

В региональной пресс-службе УФСИН телеканалу «Дождь» рассказали другую версию событий: заключенного должны были этапировать в областную больницу из-за хронических заболеваний, но в пути тот якобы «начал паниковать, кричать, грубо выражаться» и его отправили обратно в больницу колонии. В результате Мохнаткин стал фигурантом уголовного дела по статье 321 УК «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

В марте 2016 года, по словам Сергея Мохнаткина, его избили сотрудники ФСИН, в результате он получил травму позвоночника. Тюремное ведомство опровергло эту информацию. Более того, оно утверждает, что Мохнаткин оказал сопротивление охранникам и ударил одного из них. В связи с этим инцидентом в отношении оппозиционера возбудили дело по той же 321-й статье. Ему добавили 11 месяцев к сроку.

В декабре 2014 года Сергей Мохнаткин получил 4,5 года колонии строгого режима. Его осудили по обвинению в нападении на сотрудников полиции во время акции 31 декабря 2013 года в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. До этого, в 2010-м, Мохнаткин был приговорен к 2,5 года лишения свободы за нападение на сотрудника милиции во время акции «Стратегия-31» в декабре 2009 года. В 2012 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, подписал указ о помиловании оппозиционера.