Дольщики ЖК «Ижора Парк» переехали жить на стройку

Покупатели квартир в четвертой очереди жилого комплекса «Ижора Парк», который строит компания «Норманн-Юг», устав ждать завершения работ, решили поселиться в несданном ЖК. Об этом 17 ноября «Фонтанке» рассказала член инициативной группы Надежда Арно.

Восемь дольщиков компании «Норманн-Юг» переехали в недостроенный дом ЖК «Ижора Парк» на Садовой улице в поселке Металлострой. Активисты разместились в двух квартирах – так теплее, объяснила Арно. В здании отсутствует отопление, свет, также не функционирует система водопровода и канализации. Так не дождавшиеся жилья горожане выразили свой протест – обещанных квартир дольщики ждут уже более пяти лет.

«Канализация у нас есть – мы с собой ведро взяли! – рассказала член инициативной группы. – Взяли теплые вещи, здесь достаточно свежо». Арно добавила, что обещания застройщика продать активы и направить средства на строительство жилого комплекса остались невыполненными.

В настоящее время в Арбитражном суде рассматривается банкротный иск к компании «Норманн-Юг» на 3,8 млн рублей. Следующее заседание назначено на 28 ноября. Кроме того, иски о несостоятельности поданы в отношении входящих в группу «Норманн-Строй», «Норманн» и «Норманн ЛО».

О проблемах ГК «Норманн» стало известно осенью прошлого года. В активе группы компаний три петербургских долгостроя – жилые комплексы «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк», а также ряд проектов в Ленинградской области. В ноябре суд признал банкротом «Норманн-Запад», который занимается реализацией ЖК «Морошкино» во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее в отношении главы ГК Бориса Бросалина судебные приставы возбудили семь уголовных дел.