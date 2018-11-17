Трамп ответил на вопросы спецпрокурора о российском вмешательстве в выборы

Американский президент закончил письменно отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Общаясь с журналистами 17 ноября, Дональд Трамп заявил, что отвечал на вопросы сам и сделал это «с легкостью». При этом то, что он подготовил, пока не передали спецпрокурору.

«Уверен, что вопросы были с подвохом, потому что они любят подлавливать людей. Отвечать надо аккуратно, когда у людей плохие намерения», — отметил национальный лидер.

По данным The Wall Street Journal, Трамп не стал отвечать на вопросы о возможном воспрепятствовании правосудию (имеется в виду, например, увольнение директора ФБР Джеймса Коми в разгар расследования). Не хочет политик и обсуждать свои действия после победы на президентских выборах, пишет The Washington Post.