Во Франции 50 тысяч человек перекрыли дороги в знак протеста против повышения цен на бензин. Не обошлось без погибших

По всей Франции люди в светоотражающих жилетах перекрывают дороги, выражая таким образом свое недовольство ростом цен на бензин. В акции 17 ноября приняло участие порядка 50 тысяч человек, и уже есть одна жертва с летальным исходом.

Как сообщает Reuters, в ходе протеста в департаменте Савойя девушку, перекрывшую дорогу, насмерть сбил легковой автомобиль. Как отмечает агентство, водитель запаниковал, когда к его машине подошли протестующие, и случайно нажал на газ.

В других областях Франции при проведении акции пострадало 16 человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Выйти французов на улицы заставила политика правительства: чиновники объявили о повышении цен на топливо. Предполагается, что удорожание дизеля на 6,5%, а бензина на 2,9% заставит граждан Франции пересесть с личных авто на общественный транспорт или отказаться от бензиновых двигателей в пользу автомобилей на электричестве.

Напомним, что в России с лета тоже растет стоимость бензина. Вместе с пенсионной реформой это стало причиной падения рейтинга президента Путина и правительства, а также ростом протестов. Недавно крупные игроки рынка договорились с властями страны о заморозке цен на топливо.