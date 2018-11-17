Повестка на тот свет. Следователи воскресили погибшего зацепера, чтобы допросить его

Следователи Красногвардейского района отправили повестку молодому человеку, который погиб 4 месяца назад. В редакцию «Фонтанки», едва оправившись от шока, обратилась мать юноши Анна Державина.

14 июля 2018-го компания из шестерых человек решила прокатиться на крыше электрички в Гатчинском районе Ленобласти. В Вырице поездка закончилась трагедией – один из зацеперов по имени Игорь Державин получил удар током, схватившись за провода. Медики не смогли его спасти. Об этом писало издание 47news. 19 июля состоялось прощание.

И вот, спустя ровно 4 месяца после похорон, Анна Державина получила повестку на имя сына, в которой сказано, что если тот не явится 19 ноября в следственный отдел СК по Красногвардейскому району без уважительной причины, то его ждёт привод или взыскание.

«Сколько цинизма и небрезгливости должно быть у сотрудников полиции (на самом деле Следкома, а не полиции. – Прим. ред.), которые так работают?» – задаётся вопросом женщина.