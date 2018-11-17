Семиклассник из Петербурга арестован за поджог девочки. Бабушка просила отдать его на поруки

Калининский суд Петербурга арестовал школьника, устроившего живой костер из участницы хоум-вечеринки. Такое решение принято несмотря на то, что родители и бабушка пиромана пообещали за ним приглядывать. Пострадавшая по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 17 ноября следствие обратилось с ходатайством о заключении школьника под стражу на два месяца. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Ходатайство удовлетворено, мера пресечения избрана до 14 января 2019 года», – добавили в пресс-службе.

Подросток ранее не судим. Учится в седьмом классе. Обвинение по статье 111, часть 1, УК ему еще не предъявили. На время ареста отправили в СИЗО-4.

Защита школьника попросила передать его под присмотр родителей или бабушки. Суд отказал.

В ночь на 15 ноября в квартире на проспекте Науки отдыхали четверо подростков. 14-летнюю семиклассницу, по версии следствия, хозяин тусовки усадил на стул, водруженный на диван, облил спиртом и поджег. Пострадавшая получила ожоги тридцати процентов тела.