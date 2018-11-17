Число жертв столкновения поезда и автобуса в Саратовской области увеличилось до пяти. Все погибшие – граждане Узбекистана

Пятой жертвой столкновения автобуса и товарного поезда в Саратовской области, недалеко от границы с Казахстаном, стала девушка. Она на момент приезда врачей находилась в крайне тяжёлом состоянии и не выжила, несмотря на усилия сотрудников скорой.

«Коммерсантъ» пишет 17 ноября, что ДТП произошло на перегоне Семиглавый Мар — Озинки. Пятеро погибших были гражданами Узбекистана. У водителя и его штурмана, которые сейчас находятся в больнице, паспорта казахские.

Автобус выехал на регулируемый железнодорожный переезд, снабженный автоматической переездной сигнализацией. Водитель решил проскочить перед грузовым поездом, но не успел. Сильный удар локомотива пришёлся в заднюю часть транспортного средства. Машинист при этом пытался затормозить, но расстояние было слишком ничтожным. По факту столкновения проводится проверка.

Товарняк буквально смял пассажирский автобус на переезде. На месте аварии скончались четверо. Водителя спасателям пришлось деблокировать, так как он был зажат в кабине.