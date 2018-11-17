На Культурном форуме представили концепции кампуса ИТМО в Южном. Победителя определят через неделю

В университете ИТМО в рамках VII Международного культурного форума, проходящего в Петербурге, представили четыре концепции архитектурно-планировочного решения «ИТМО Хайпарк». По итогам презентации международное жюри выберет проект, который ляжет в основу мастер-плана будущего кампуса. Об этом 17 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки».

Свое видение будущего смарт-сити представили:

– архитектурное бюро MVRDV (Роттердам, Шанхай; в его портфолио – инновационный бизнес-парк в Эйндховене и культурный центр Мацуда в Японии);

– британская фирма Allies and Morrison (разработчик генплана Олимпийского парка королевы Елизаветы и Би-би-си-Виллидж, а также научного центра Girton College университета Кембридж);

– компания BUSArchitektur (Вена, Буэнос-Айрес; автор проектов кампусов Венского университета экономики и Венского медицинского университета, здания Института математики и Междисциплинарного центра моделирования и симуляции Берлинского технического университета и мастер-плана кампуса College of Technology (Гессен, Германия);

– виртуальный архитектурный офис К О С М О С, сотрудники которого находятся в Москве, Нью-Йорке и Базеле (авторы проектов датского музея Ганса-Христиана Андерсена, московского многофункционального спортивного центра Nike Box и мастер-плана жилого квартала «Зерна Сколково»).

«Все проекты – это первоначальная стадия, попытка осмыслить строительство университета, нового кампуса на территории, где до этого ничего не существовало. Это сложно. Все авторы чувствуют некую внутреннюю борьбу, и в связи с этим задают себе вопрос: что такое университет? Каким он должен быть сегодня, каким он должен быть завтра, какой он – университет будущего», – рассказал «Фонтанке» один из членов жюри, архитектор-градостроитель роттердамской компании KCAP Рюрд Гитема.

Итоговое решение жюри представит через неделю.

«Мы еще не обсуждали итоги презентации коллективно в жюри, так что это будет мое личное мнение. Я считаю, что ни один из проектов не может называться самым-самым по отношению к созданию кампуса», – уточнил эксперт, добавив, что увидел сегодня интересные решения.

«Я думаю, мы в составе жюри будем обсуждать, что каждый проект не является самостоятельным и законченным и, возможно, требуется их объединить и взять из них лучшее», – заключил Гитема.

По словам ректора ИТМО Владимира Васильева, кампус должен начать полноценно функционировать к 2025-2026 годам.

Напомним, в ноябре выбрали разработчика мастер-плана инновационного центра «ИТМО Хайпарк», в основу которого должна лечь одна из представленных на Культурном форуме концепций. Исполнитель – московское архитектурное бюро RTDA – до 19 декабря представит итоги своей работы, стоимость проекта оценивают в 59 млн рублей.