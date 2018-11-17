«Поговорим, когда отправитесь в мир иной». На Первом канале затравили депутата, живущего по «министерской диете» на 3,5 тысячи рублей

В эфире программы «Время покажет» на Первом канале яростно раскритиковали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, который решил прожить месяц на 3,5 тысячи рублей. Именно столько, считает областной экс-министр Наталья Соколова, хватит пенсионеру на вполне сбалансированное меню.

16 ноября ведущий программы Артем Шейнин первым делом отметил, что Бондаренко выглядит вполне здоровым и доказал, что питаться на 3,5 тысячи рублей можно. Когда саратовский депутат пытался сказать о том, что на эти деньги можно купить продукты только низкого качества, а также их количества слишком мало, чтобы наесться, ведущие программы постоянно перебивали его.

Бондаренко рассказал, что за 3 недели диеты он потерял 6 кг, на что Шейнин первым делом осведомился о наличии лишнего веса у молодого политика. Когда у коммуниста появилась возможность рассказать об итогах своего эксперимента, то он сообщил, что все это время чувствовал голод и ни разу толком не наелся. «Мы все-таки живем в мирное время, в самой богатой стране, у которой первое место по добыче нефти и газа. Это не потребительская корзина – это геноцид населения», – заключил Бондаренко.

«Про геноцид населения вы нам расскажете 23 числа [дата завершения эксперимента Бондаренко], если вы, так сказать, отправитесь куда-то в мир иной, тогда как бы поговорим. Я надеюсь, что с вами все будет хорошо, и с вами пока все неплохо», — ответил на это ведущий.

Далее на протяжении всей программы ведущие и приглашенные эксперты пытались на разный лад доказать, что с потребительской корзиной РФ все в полном порядке, а также покритиковать депутата.

«Настоящий коммунист сказал бы: я буду жить на 3,5 тысячи в месяц, пока все наше население не будет питаться нормально. Для меня это PR-акция», – заявил журналист и публицист Михаил Шахназаров.

Эксперт по ретейлу Елена Комкова заявила о том, что качество «социальных» продуктов соответствует или даже превосходит качество более дорогих конкурентов. Эту мысль повторили ведущие, заявив, что россияне, получающие больше прожиточного минимума, покупают продукты того же качества.

Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии МГУ, заявил, что нужно учитывать и те продукты, которые граждане выращивают на своих участках. Однако, когда приглашенный политолог Наталья Шавшукова вспомнила, что государство планирует брать налоги с самозанятых, то Артем Шейнин прервал её фразой: «Я понял, что кроме лозунгов, ничего у вас нет», а депутат от «Единой России» Игорь Востряков выкрикнул: «Если 18 млн бездарей начнут платить налоги, то, может, и прожиточный минимум будет 20 тысяч рублей».

После эфира Николай Бондаренко выложил в свой блог ролик, где рассказал, что его попытки высказаться многократно были проигнорированы. Своих оппонентов он назвал «пропагандистами», а их слова «бредом», сделав вывод о том, что Первый канал манипулирует общественным мнением и одурманивает население.