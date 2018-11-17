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17.11.2018 15:46
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Издана последняя песня Виктора Цоя и группы «Кино»

Последняя песня Виктора Цоя «Атаман», которая долгое время считалась утраченной, официально издана российским музыкальным издательством Maschina Records. 

фото с сайта wyrgorod.ru

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Издание доступно в трёх лимитированных вариантах. Семидюймовый винил, где на первой стороне помещена версия песни 2012 года, записанная участниками оригинального состава коллектива и прошедшая специальный мастеринг для тиражирования на пластинке. На обороте диска оказалась оригинальная акустическая версия песни, записанная Виктором Цоем в 1990 году. Для этого издания она была отреставрирована с первоисходника – аудиокассеты из личного архива кинокритика Натальи Разлоговой, которая встречалась с Виктором Цоем в последние годы его жизни. Запись была найдена случайно и передана барабанщику группы, художнику Григорию Гурьянову.

Второй вариант – прозрачный семидюймовый винил, который повторяет содержание обычной пластинки. И третий – CD, где помимо двух версий «Атамана», есть третий трек. Студийная демоверсия, записанная музыкантами «Кино» в 2012 году.

О том, что трек «Атаман» может быть издан, минувшей весной «Фонтанке» рассказал сын лидера «Кино» Александр Цой.

Издатель пластинки сообщил, что этот релиз открывает «серию переизданий записей группы «Кино», как классических, так и неизданных до сих пор» , и он был подготовлен «при непосредственном участии сына лидера группы – Александра Цоя и бессменного гитариста «Кино» Георгия Каспаряна».

Оформление обложки сделал участник знаменитой творческой группы «Новые Художники», друг музыкантов группы Олег Котельников.

Будет ли на трек «Атаман» снят видеоклип или его используют в рамках проекта «Симфоническое кино», Александр Цой уточнить «Фонтанке» не смог. Но отметил, что лично контролировал процесс издания, «чтобы всё получилось круто, и так оно и вышло в итоге» .

Отвечая на вопрос, почему песня была опубликована только сейчас, сын Виктора Цоя сослался на множество факторов.

«Главным образом, сейчас нет правовых препятствий, и нашёлся инициативный издатель Максим Кондрашев, у которого получилось со всеми договориться. Позже релиз будет доступен и на цифровых площадках», – рассказал Александр Цой «Фонтанке».

В 2012 году после записи партий музыкантов «Кино» был опубликован видеоролик с их работой в студии.

 

 

 

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