В Петербурге следствие сняло с налогового инспектора подозрения в получении взятки 6 млн и передумало отправлять его в СИЗО

Следственный комитет Василеостровского района изменил взгляд на уголовное дело налогового инспектора МИФНС № 25 Сергея Ермолаева и больше не считает его причастным к получению особо крупной взятки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 17 ноября Василеостровский суд отправил Ермолаева под домашний арест на два месяца по делу о мошенническом хищении денежных средств.

По версии следствия, налоговик, а также генеральный директор компании «СПетроил» Павел Вилков и сотрудник Райффайзенбанка Сергей Проскурин потребовали у представителя фирмы «Инвест Проект» 12 млн рублей, чтобы не включать ее в план выездных налоговых проверок на четвертый квартал 2018 года, не имея при этом реальной возможности повлиять на решение.

Ермолаев, как считает следствие, лично приехал за половиной суммы ночью 13 ноября в ресторан «Маймун» на улице Кораблестроителей и получил от представителя организации 6 млн.

«Домашний арест Ермолаеву избран до 15 января», – уточняет пресс-служба судов.

Павел Вилков тоже отправлен под домашний арест. Следствие планировало заключить его под стражу. Ермолаева оно изначально не просило сажать в СИЗО.

Налоговику предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере», хотя дело возбуждалось по статье 290 УК «Получение взятки».

Третьего фигуранта Проскурина доставили в суд.