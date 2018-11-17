Двое петербуржцев прогулялись по тросу между 25-этажными башнями в Озерках

Между двумя башнями дома по проспекту Энгельса, 97, по натянутому канату прошли мужчина и женщина. За их дефиле на высоте 25 этажей наблюдали сотни человек. Многочисленные видеозаписи днем 17 ноября активно размещают в социальных сетях.

Так, например, пользователь Instagram Светлана Верниченко рассказала, что молодые люди уже внизу – целы и невредимы. В ходе своего вояжа по канату один из канатоходцев чуть не сорвался. Судя по всему, его спасла страховка. На земле любителей больших высот ждали телевизионщики и МЧС.

По данным СМИ, один из этих экстремалов - Александр Грибанов, который около двух месяцев назад отправился на прогулку на высоте 19 этажа на улице Ворошилова. Причем в то время, когда на Петербург обрушился штормовой ветер. Испуганные жильцы вызвали спасателей, а сам экстремал объяснил свой поступок необходимостью тренироваться.