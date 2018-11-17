В Саратовской области товарняк смял на путях пассажирский автобус. Погибли четверо пассажиров

Товарняк протаранил пассажирский автобус в Озинском районе Саратовской области. Из семи пассажиров автобуса скончались четверо.

Как сообщает 17 ноября портал «ЧП-Саратов», трагедия произошла около полудня на нерегулируемом переезде в 15 километрах от границы с Казахстаном.

Маршрутный автобус Саратов – Уральск с казахскими номерами не успел проскочить через пути и был протаранен товарным составом. Четверо пассажиров из семи получили травмы, несовместимые с жизнью. Ещё двое госпитализированы. Раненого водителя общественного транспорта пришлось выпиливать из искорёженной кабины.