Происшествия
В Саратовской области товарняк смял на путях пассажирский автобус. Погибли четверо пассажиров
Товарняк протаранил пассажирский автобус в Озинском районе Саратовской области. Из семи пассажиров автобуса скончались четверо.
Как сообщает 17 ноября портал «ЧП-Саратов», трагедия произошла около полудня на нерегулируемом переезде в 15 километрах от границы с Казахстаном.
Маршрутный автобус Саратов – Уральск с казахскими номерами не успел проскочить через пути и был протаранен товарным составом. Четверо пассажиров из семи получили травмы, несовместимые с жизнью. Ещё двое госпитализированы. Раненого водителя общественного транспорта пришлось выпиливать из искорёженной кабины.
В Саратовской области пассажирский автобус столкнулся с поездом: четыре человека погибли на месте https://t.co/TgXsT2wHwr pic.twitter.com/C6zUhUBlxE— Саратов Life (@sar_life) 17 ноября 2018 г.