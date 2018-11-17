200 квадратных метров с пиломатериалами вспыхнули на территории Ленинградского Северного завода

Пожар на территории Ленинградского Северного завода стал главным объектом фотосъемки для многих жителей Приморского района Петербурга днем 17 ноября. Чёрный столб дыма устремился ввысь, а едкий запах гари распространился в районе станций метро «Приморская» и «Чёрная речка».

Как сообщает ГУ МЧС России по Петербургу, о пожаре в районе дома 10Б по Коломяжскому проспекту ведомству стало известно в 12:43. Прибыв на место, огнеборцы обнаружили строительные пиломатериалы, которые горели на территории в 200 квадратных метров.

Около 13:00 пожар был локализован, пострадавших нет.

Ленинградский Северный завод – некогда крупное предприятие, история которого начинается с 1878 года. За 130-летний срок оно освоило множество производств, начиная со сфер автомобиле- и кораблестроения, к 1920 году завод в сотрудничестве с предприятием В. А. Лебедева стал выпускать и авиатехнику. Во время войны здесь собирали бомбардировщики, один из которых первым бомбил Берлин. В 60-х предприятие начало осваивать космическую промышленность. В 90-х завод перешёл на производство гражданских товаров. В настоящее время многие помещения на территории предприятия сдаются в аренду.