Задержанный в Монако российский миллиардер Рыболовлев заявил о своей непричастности к коррупции, но отказался комментировать расследование

Дмитрий Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям.

Об этом 17 ноября «Коммерсанту» сообщил представитель российского бизнесмена Дмитрий Чечкин. Он рассказал, что до окончания судебных разбирательств Рыболовлев не собирается комментировать ни ход разбирательства, ни свое положение дел в Монако. Продавать одноименный футбольный клуб российский миллиардер также не планирует.

«Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой»,— сообщил представитель бизнесмена.

О задержании владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева стало известно 6 ноября. Сообщалось, что россиянина подозревают в давлении на суд и следствие из-за его тяжбы со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Россиянин уверен, что переплатил за купленные у него картины миллиард долларов. О давлении стало известно из-за аудиозаписи в телефоне адвоката Рыболовлева.

Вместе с миллиардером были задержаны почти все экс-руководители судебных органов Монако. Уже после задержания Рыболовлеву удалось вернуться на родину. О деле бизнесмена уже высказался князь Монако Альбер II: «Следует дать возможность юстиции проделать свою работу до конца. Если подозрения подтвердятся, я думаю, что сам Рыболовлев откажется от поста президента футбольного клуба "Монако"».