Светлое настоящее Дворца спортивных игр «Зенит» - прожекторы на Бутлерова горят целыми днями

Дворец спортивных игр «Зенит» в Калининском районе Петербурга отлично финансируется. К такому выводу пришли жильцы домов на улице Бутлерова, которым и солнце, и звёзды заменяют мощные прожекторы на футбольном поле комплекса.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, осветительные установки работают на территории зенитовского Дворца спортивных игр на Бутлерова, 9, целыми днями. При этом неважно, есть кто-то на поле или нет. На присланных в редакцию фото на газоне не видно ни души.

Спортивное сооружение является филиалом футбольной школы «Смена», бенефициаром которой, по данным СПАРК, является Кирилл Петровец, который также числится в совладельцах футбольного клуба «Звезда» и ООО «УК СПОРТПРОЕКТ».

Во Дворце спорта и в «Смене» на звонки «Фонтанки» никто не ответил.