Ребус для юрфака СПбГУ: по договоренности женщина родила вместо знакомой, а роженицу обманули с оплатой услуги

Полицейские Петербурга пытаются квалифицировать поступок двух женщин из Узбекистана. Одна попросила другую родить за нее. Та выполнила условие, а у нее забрали ребенка и оставили без вознаграждения.

По информации «Фонтанки», к утру 17 ноября в полиции Красносельского района зарегистрировали материал, где явно усматриваются составы правонарушений, но с теми нюансами, с которыми впервые столкнулись сотрудники.

Изначально в полицию Московского района обратилась 24-летняя гражданка Узбекистана. Она заявила, что около полудня 14 ноября у нее хитростью выкрали ребенка, которого она недавно родила. В связи с нестандартностью известия, оперативники уголовного розыска быстро перепроверили информацию. История оказалась не совсем такая, как ее преподносила заявительница.

Как стало известно нашему изданию, в конце сентября этого года женщина из Узбекистана легла в родильный дом №9, что на улице Оржоникидзе, по документам своей знакомой. При этом они не только внешне схожи, но еще и договорились между собой. Условия были следующие: 24-летняя жительница Узбекистана рожает за 36-летнюю, которая в силу болезни не может иметь детей. За это первой помогают закрепиться в Петербурге, так как она находится в России нелегально.

В октябре родилась девочка, но врачи определили у младенца порок сердца. Роженицу выписали, новорожденного временно оставили. Женщина, по документам которой подруга легла в роддом, забрала ребенка. После чего отвезла его в клинику на Авангардной улице, но договор о помощи в приобретении нужных разрешений на жительство не выполнила.

Разобравшись, наконец, что ребенок в безопасности, полицейские попытались квалифицировать действия обеих женщин: введение в заблуждение врачей в связи с рождением по чужим документам; фактическое похищение, но прекращенное по воле юридической матери; мошенничество при договоренности об услуге. Как «Фонтанке» пояснили в ГУ МВД, «кодекс сломаешь, не то что голову».

– Отличный ребус для юрфака, – предложил Санкт-Петербургскому юридическому факультету наш собеседник.

Все же на данный момент очевидно – роженица в Петербурге находится незаконно, ребенок тоже. Но, как догадывается читатель, депортировать мать младенца, который серьезно болен и должен находиться в больнице, никто не будет. Ребенка тем более.