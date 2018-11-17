Россия увеличила вклад в гособлигации США до 14,4 млрд долларов

В сентябре 2018 года Россия инвестировала в государственные облигации США 322 млн долларов (21,7 млрд рублей по среднем курсу на сентябрь). Теперь общий вклад РФ в доходные американские ценные бумаги составляет $ 14,419 млрд. Это следует из отчета, размещенного 16 ноября на сайте министерства финансов США.

Самым крупным вкладчиком в американские облигации остается Китай, несмотря на то, что за месяц доля снизилась на 14 млрд долларов — с 1,165 до 1,151 трлн. Вторым крупнейшим кредитором США остается Япония, которая сделала вложения в американский госдолг на 1,9 млрд долларов, доведя стоимость казначейских бумаг в своем распоряжении до 1,028 трлн долларов. Третье место занимает Бразилия, увеличившая свой пакет американских обязательств на 5 млрд долларов — c 311,9 до 316,9 млрд долларов.

Стоит отметить, что в октябре 2018 года российские вложения в облигации США достигли своего минимума за последние 11 лет. Политику последовательного снижения объема вложений в американский госдолг правительство РФ начало в апреле, после введения очередного пакета американских санкций: тогда Россия сократила свой пакет американских ценных бумаг с 96,1 млрд долларов до 48,7 млрд долларов.