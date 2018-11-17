Бывшее общежитие на Стачек горело второй раз за сутки

Бывшее общежитие Кировского завода снова горело в Петербурге. Накануне вечером там тоже был пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о возгорании на проспекте Стачек, 172, поступила 17 ноября в 09:33.

«В кирпичном размером 20х100 кв. м нежилом доме горела обстановка на площади 10 кв. м», – отметили в ведомстве, добавив, что спустя час с огнем полностью справились.

На месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

При этом предыдущий пожар на Стачек, 172, был не далее как вчера вечером. Огнеборцев вызвали на место около семи часов. Судя по фото в соцсетях, горело на четвёртом этаже.

И до этого «Фонтанка» не менее пяти раз сообщала о возгораниях в бывшем общежитии в Кировском районе. Самый страшный пожар произошел почти шесть лет назад, в декабре 2012 года, когда погибли четыре человека. После той трагедии общежитие расселили.