Одиннадцатиклассница из Кировского района приняла 60-кратную дозу обезболивающего и попала в больницу

Старшеклассницу из Кировского района Петербурга спасают в детской больнице №5. 17-летняя девушка переборщила с но-шпой, проглотив 60 таблеток.

По данным «Фонтанки», ученицу 11 класса госпитализировали в тяжёлом состоянии около 16:30 16 ноября. Ее привезли из квартиры дома на Турбинной улице, где она проживает. В больнице девушке поставили диагноз «острое пероральное отравление» и провели все необходимые, но малоприятные манипуляции, чтобы очистить желудок от препарата.