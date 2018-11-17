Пожар на Московском НПЗ потушили. Предварительная версия ЧП - деформация печи

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне ликвидирован, сообщает ГУ МЧС столицы утром 17 ноября.

С возгоранием справились в 11.02, таким образом, пожар потушили за три с половиной часа.

«Информация о пострадавших не поступала», – отметили в ведомстве.

Пожар на НПЗ мог возникнуть из-за деформации печи крекинговой установки, заявил заместитель директора завода Роман Романов.

«Предварительно, в печи была деформация», — передает слова топ-менеджера РБК.

Начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов добавил, что в качестве причин также рассматриваются нарушение технологического процесса и износ оборудования. Истину предстоит выяснить специальной комиссии, которая будет работать совместно с администрацией завода.

Ситуацию на НПЗ взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, информация о происшествии по адресу: 2-й квартал Капотня, 1, корпус 3, поступила в 07.26. Загорелась печь установки крекинга для переработки нефтепродуктов. На месте работали 33 единицы техники, более 100 человек личного состава. Возгорание тушили по третьему из пяти номеру сложности.