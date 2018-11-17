Медведев рассказал политикам других стран о медленных темпах восстановления мировой экономики после кризиса 2008 года

Глобальная экономика в целом нормализовалась, но темпы оживления оставляют желать лучшего. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на деловом саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Папуа – Новой Гвинее 17 ноября.

Слова российского чиновника приводит газета «Коммерсантъ».

«С одной стороны, глобальная экономика в целом восстановилась после кризиса 2008 года. Многие системные ошибки, на которые тогда обратили внимание и которые привели к кризису, выявлены и исправлены. Изменения коснулись и финансовых рынков, и управления госдолгом. Мы все этим занимались, и в России тоже. Крупные банки пересмотрели политику в отношении активов с высокой степенью риска», – сообщил Медведев.

При этом он отметил, что по ряду позиций мировая экономика смотрится хуже, чем 10 лет назад, и в качестве примера привел рост долговых обязательств всех стран мира. Премьер-министр также обратил внимание на увеличившуюся уязвимость развивающихся рынков и более жесткую денежно-кредитную политику разных стран.