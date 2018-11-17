Американцы нашли аргентинскую подлодку, которая пропала год назад вместе с 44 моряками

Подводную лодку «Сан-Хуан», пропавшую 15 ноября 2017 года, обнаружила американская компания Ocean Infinity. Об этом в своем Twitter 17 ноября сообщает пресс-служба военно-морских сил Аргентины.

Пропавшую подлодку нашли на глубине 800 метров с помощью дистанционно управляемого аппарата. Компания Ocean Infinity занималась поисками по договоренности с властями Аргентины. Последнее сообщение на сайте компании датируется 10 октября 2018 года. В нем руководитель коммерческой структуры Оливер Планкет рассказал, что никакой уверенности в успешности операции у него нет, потому что неизвестны ни точное местоположение пропавшего объекта, ни обстоятельства исчезновения.

После того как осенью прошлого года «Сан-Хуан» перестала выходить на связь, была организована международная поисково-спасательная операция, в которой также участвовала и Россия. Всего в поисках пропавшей субмарины было задействовано около 4000 тысяч военных.

Подлодка «Сан-Хуан» пропала при переходе из расположенной на архипелаге Огненная Земля военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту дизель-электрической субмарины аргентинского ВМФ был экипаж из 44 человек. При последнем сеансе связи моряки успели сообщить, что произошла некая авария. Одной из последних версий трагедии значится взрыв водорода на борту. 1 декабря 2017 года Аргентина официально признала гибель экипажа.