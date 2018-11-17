Интерпол может возглавить россиянин

Россиянин впервые может возглавить Интерпол. Два издания, The Times и Financial Times, пишут 17 ноября о том, что вице-президент Интерпола генерал-майор МВД России Александр Прокопчук – основной кандидат на пост главы международной организации.

Выборы главы Интерпола пройдут 21 ноября. Кресло освободилось после того, как президент организации Мэн Хунвэй был задержан в Китае и подал в отставку.

Александр Прокопчук, возглавляющий Интерпол в России, – фаворит на выборах главы организации. Его основным конкурентом СМИ называют коллегу из Южной Кореи Ким Чон Яна. Также своего кандидата на высокий пост может выдвинуть ЮАР.

56-летний генерал-майор МВД Александр Прокопчук является начальником Национального центрального бюро Интерпола с 14 июня 2011 года, а вице-президентом организации – с 10 ноября 2016 года.

В органах внутренних дел он служит с 2003 года. Занимал должности начальника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России; начальника управления правового регулирования и организации международного взаимодействия Департамента экономической безопасности МВД России.