ЦРУ: Убийство Хашкаджи произошло с ведома наследного принца Саудовской Аравии
Приказ об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
О выводах следствия в Америке пишет 16 ноября The Washington Post.
«Принятая позиция заключается в том, что убийство журналиста не могло произойти без его (наследного принца Саудовской Аравии. — Прим. ред.) ведома или участия»,— цитирует свой источник издание.
По утверждению собеседника журналистов, брат наследного принца Халид бин Салман, он же посол Саудовской Аравии в США, звонил журналисту незадолго до убийства. Он лично советовал Хашкаджи поехать в саудовское консульство в Стамбуле за документами «и заверил его в том, что это безопасно». Знал ли посол о планировавшемся преступлении, неизвестно.
15 ноября министерство финансов США ввело санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. В этот же день прокуратура в Эр-Рияде предъявила обвинения 11 фигурантам дела об убийстве репортера. Пятерым обвиняемым грозит смертная казнь.
Справка:
Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста прождала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.
Почти три недели власти Саудовской Аравии настаивали, что журналист пропал уже после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция обыскала задание и территорию вокруг него. В колодце у резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста.
Эр-Рияд после этого запретил обыскивать колодец. В понедельник турецкие СМИ сообщили, что для расследования убийства к турецким следователям присоединились их арабские коллеги. Джамаль Хашкаджи был известен критикой нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он переехал в США, где писал для The Washington Post. Во время убийства журналиста в генконсульстве якобы велась аудиозапись. Последними словами Хашкаджи были следующие: «Я задыхаюсь ... Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия».