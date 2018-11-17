ЦРУ: Убийство Хашкаджи произошло с ведома наследного принца Саудовской Аравии

Приказ об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

О выводах следствия в Америке пишет 16 ноября The Washington Post.

«Принятая позиция заключается в том, что убийство журналиста не могло произойти без его (наследного принца Саудовской Аравии. — Прим. ред.) ведома или участия»,— цитирует свой источник издание.

По утверждению собеседника журналистов, брат наследного принца Халид бин Салман, он же посол Саудовской Аравии в США, звонил журналисту незадолго до убийства. Он лично советовал Хашкаджи поехать в саудовское консульство в Стамбуле за документами «и заверил его в том, что это безопасно». Знал ли посол о планировавшемся преступлении, неизвестно.

15 ноября министерство финансов США ввело санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. В этот же день прокуратура в Эр-Рияде предъявила обвинения 11 фигурантам дела об убийстве репортера. Пятерым обвиняемым грозит смертная казнь.