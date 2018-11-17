Помогите Соне нормально слышать и учиться

Соня родилась раньше срока, полгода врачи её выхаживали. Девочку удалось спасти, однако возникли проблемы со слухом. Предоставленные слуховые аппараты уже не справляются со своей задачей – Соня из-за этого, в частности, не может нормально учиться. Рекомендованные врачами аппараты не выдаются Фондом соцстрахования, а для семьи они слишком дороги.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Соня Высочина, 10 лет.

Двусторонняя тугоухость 2–3-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Стоимость 315 399 руб.

«Дочка родилась раньше срока, с очень низким весом – 417 граммов. Почти полгода врачи выхаживали нашу малышку. Сонечку удалось спасти. Однако из-за недоношенности у нее возникли проблемы со слухом. Как показало обследование, дочка не слышала высокие частоты, произносила отдельные звуки, речь у нее не развивалась.

В три года Соне поставили диагноз «сенсоневральная тугоухость 2–3-й степени», в четыре года выдали слуховые аппараты. С Соней занимались дефектолог и логопед, постепенно она начала говорить предложениями, стала общаться с детьми во дворе. В восемь лет дочка пошла в школу – в логопедический класс. Сначала Соня училась хорошо, но в последнее время занятия даются ей с трудом: дочка плохо различает слова учителя. Сурдолог сказал, что Соне необходимы более мощные слуховые аппараты. Подобрали нужную модель, однако в Фонде социального страхования такие аппараты не предоставляют. А нам нужную сумму не собрать, живем на небольшую зарплату мужа. Пожалуйста, помогите!» Элона Высочина, Санкт-Петербург.

Оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон-Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):

«Соне необходимы цифровые многоканальные слуховые аппараты средней мощности, которые помогут в полной мере компенсировать потерю слуха».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".