Полиция избила и задержала участников субботника в Ингушетии на новой границе с Чечней

Участники субботника около старинных башен на территории заповедника «Эрзи» в Сунженском районе Ингушетии задержаны сотрудниками полиции. Об этом «Фонтанке» 17 ноября сообщил руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

«Пару дней назад к активистам обратились представители трёх тейпов – Цечоевы, Мержоевы и Цароевы, чьи земли и родовые башни находятся на передаваемых Чечне территориях Цечо-Ахк, Мереджи, Цурой-Лом. Это все земли заповедника «Эрзи». Они попросили содействия в проведении субботника на тех территориях у башен. За день до этого их туда не пустили люди, которые там окопались. Активисты поддержали просьбу и объявили сбор желающих принять участие. Сбор назначили у Мемориала жертвам политических репрессий на окраине Назрани. Это в 30 километрах от тех родовых башен. На месте сбора рано утром оказалось много силовиков, которые не давали снимать происходящее на видео и задержали несколько человек», – рассказал Руслан Муцольгов.

На видео с места событий, которое опубликовала журналист издания «ФортангаORG» Изабелла Евлоева, видно, как полицейские задерживают и избивают участников субботника. У самой журналистки отняли телефон, которым она снимала.

Задержанные были доставлены в ГОВД Назрани. Помимо силовиков, на месте сбора участников субботника противодействие активистам оказывали и люди в гражданской одежде. «ФортангаORG» отмечает, что один из задержанных, Руслан Яндиев, ранее выступал свидетелем обвинения на судебном процессе в Нальчике, где давал показания по делу арестованных руководителей Центра по противодействию экстремизма (ЦПЭ) Ингушетии.

«Кроме того, силовики не дали собраться участникам субботника на втором месте сбора. Это поворот с федеральной трассы «Кавказ» на посёлок Нестеровское в Сунженском районе, в 25 километрах от Назрани. По всей дороге в горный район на юго-востоке республики огромное количество силовиков», – отметил собеседник нашего издания.

Комментариев от регионального управления МВД пока не поступало.

Ранее сообщалось о давлении и угрозах противникам новой границы с Чечнёй. В частности, глава Европейской ассоциации ингушей Ибрагим Льянов заявлял «Фонтанке» о похищениях своих родственников.

Накануне стало известно, что Конституционный суд России допустил противников новой границы с Чечнёй в качестве «приглашенных» до процесса, инициированного главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым по проверке соглашения о границе. За неделю до этого Евкуров отказался признавать решение Конституционного суда Ингушетии, который признал соглашение о новой границе с Чечнёй не соответствующим главному закону Республики.

Решать вопрос в суде, а не на двухнедельном митинге противникам соглашения, которое отчуждает в пользу Чечни десятки тысяч гектаров территории, посоветовали в Кремле.