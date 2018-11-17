Нефтеперерабатывающий завод горит в Москве

Московский нефтеперерабатывающий завод горит в столичном районе Капотня утром 17 ноября.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о происшествии по адресу: 2-й квартал Капотня, 1, корпус 3, поступила в 07.26. Загорелась печь установки крекинга для переработки нефтепродуктов. В ведомстве заверяют, что привлеченных средств (33 единицы техники, более 100 человек личного состава) достаточно для борьбы с огнем. Никто не пострадал.

В свою очередь, РИА Новости сообщает о двух очагах горения высотой более 10 метров: установки крекинга и печи дожига, между которыми 50 метров. На место происшествия приехал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

Сейчас пожар локализован, мобильная лаборатория следит за состоянием воздуха.

Телеканал «Дождь» добавляет, что персонал с близлежащей территории эвакуирован.