Студия, которая выпустила игру про чеченских вампиров и «султана Рамзана» будет расформирована. Извинения уже принесены

Paradox Interactive закрывает студию White Wolf, которая выпустила одну из самых известных настольных ролевых игр — Vampire: The Masquerade. Сообщение об этом появилось 16 ноября на официальном сайте «Белого волка». Причиной стал скандал вокруг главы, посвященной чеченским вампирам. Глава содержится в пятом издании книги-приложения Camarilla.

Продажи и печать книг по Камарилье и Анархам будет приостановлена до тех пор, из них не исчезнет материал о Чечне. Это должно занять не более трёх недель.

После расформирования White Wolf перестанет работать отдельно, писать материалы и создавать настольные игры. Сотрудники студии войдут в состав Paradox Interactive, где будут развивать бренд и выдавать лицензии другим студиям на разработку новых продуктов по вселенной.

В сюжет пятого издания книги Camarilla была включена легенда о вампирском клане, что правит на территории современной Чечни. Главу республики зовут «султан Рамзан». По сюжету настольной игры, заявления о преследованиях ЛГБТ-сообщества в регионе нужны для отвлечения внимания от господства вампиров.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал целью разработчиков White Wolf «очернение» России и региона. Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров усмотрел в настольной игре разжигание межнациональной розни и пригрозил разработчикам судом.