В Петербурге арестован бывший следователь. Его коллеги по Следственному комитету уверены, что он украл изъятые 11 кг наркотиков

Невский районный суд Петербурга арестовал на два месяца бывшего следователя Следственного комитета города. Ему вменяют три опасные статьи, одна из которых предусматривает пожизненный срок. «Фонтанка» узнала, что в основе обвинения лежит исчезновение 11 кг белого порошка из Уругвая, что были изъяты как контрабанда по известному делу чемпиона Европы по кикбоксингу.

По информации «Фонтанки», около 23 часов 16 ноября Невский районный суд арестовал 32-летнего петербуржца Николая Воробьева. Его задержали накануне, днем 15 ноября, его бывшие коллеги по Следственному комитету Петербурга. В данном случае они обошлись без помощи оперативников, аккуратно вызвав его на Мойку. 86.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом утром 15 ноября по статьям «Злоупотребление служебными полномочиями с тяжкими последствиями», «Хищение наркотиков в особо крупном размере» и «Сбыт наркотиков в особо крупном размере».

Заметим, что пятая часть статьи 228.1 УК предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как стало известно «Фонтанке», в деле исследуется, каким образом в феврале 2016 года из камеры хранения вещественных доказательств исчезли 11 кг наркотиков, а вместо них там оказались 11 кг дешевого лекарственного заменителя.

Так, Николаю Воробьеву предъявлено, что работая старшим следователем подразделения по расследованию особо важных дел Следственного комитета Петербурга, он вел уголовное дело по обвинению в контрабанде наркотиков чемпиона Европы по кикбоксингу Александра Большакова.

Ранее «Фонтанка» подробно писала об этой истории. Большаков приговорен в 2018 году к 22 годам лишения свободы. Напомним, 11 кг белого порошка были изъяты в июне 2014 года при прилете из Уругвая в Пулково одного из фигурантов.

Уволился же Николай Воробьев по собственному желанию в апреле 2017 года.

Подробости истории описаны в нашей статье. Где рассказано, как из камеры хранения ФСКН пропал вещдок, и о том, что следствие видит и других соучастников. Мнение адвоката «Фонтанка» тоже услышала. Он не считает подзащитного идиотом.