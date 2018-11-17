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17.11.2018 00:42
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Кому достались 11 кг наркотиков из дела чемпиона

Следственный комитет Петербурга не забыл бывшему коллеге исчезновение 11 кг белого порошка. Он хранился при деле чемпиона по кикбоксингу

Кому достались 11 кг наркотиков из дела чемпиона

Синьхуа/Интерпресс

Невский районный суд арестовал бывшего следователя Следственного комитета Петербурга. Накануне его задержали экс-товарищи по СК. Еще в прошлом году он был уволен, а сегодня ему вменяют три опасные статьи. «Фонтанка» узнала, что именно этот следователь вел известное дело по обвинению в наркоторговле известного спортсмена, сотрудника Госнаркоконтроля. Адвокат подозреваемого уверяет, что его подзащитный не идиот, а сам арестованный не сомневается, что ему мстят. 

По информации «Фонтанки», к ночи, 16 ноября Невский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета Петербурга, арестовав до 14 января 2019 года 32-летнего петербуржца Николая Воробьева. По данным «Фонтанки», он был задержан около 17 часов 15 ноября сотрудниками Следственного комитета по возбужденному в этот же день редкому уголовному делу.  Уголовное преследование начато по части третьей статьи 286 УК – «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»; части пятой статьи 228.1 УК – «Сбыт наркотиков в особо крупном размере» и части четвертой статьи 229 УК – «Хищение наркотиков в особо крупном размере».

Николай Воробьев
Николай Воробьев

Как стало известно «Фонтанке», до апреля 2017 года Воробьев два года работал старшим следователем в подразделении по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Петербургу. Одно из первых дел, что он принял в свое производство, касалось   наркоторговли и контрабанды наркотиков.

«Фонтанка» освещала арест и суд над чемпионом Европы по кикбоксингу, бывшим сотрудником Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александром Большаковым и его компаньонами.

 Напомним, что в активную фазу реализация разработки вступила 8 июня 2014 года, когда в аэропорту «Пулково» при досмотре прилетевшего из Уругвая петербуржца Брехова обнаружили 11 килограмм 91 грамм белого порошка.  Именно этот вес и хранился как вещественное доказательство за следователем Воробьевым.

По версии Следственного комитета, в феврале 2016 года, на момент окончания следствия, при ознакомлении обвиняемых с материалами дела Воробьев забрал на время эти 11 кг из камеры хранения регионального УФСКН на проспекте Обуховской Обороны. После чего вещдоки превратились в 11091 грамм лекарственного вещества бензокоин, используемого как обезболивающее, но схожего на вид с наркотическим порошком.

В 2018 году Александр Большаков был приговорен к 22 годам лишения свободы. Остальные так же получили очень приличные сроки — от 22,5 до 17 лет. Тем временем, Николай Воробьев занимался уже бизнесом в агентстве недвижимости.

По информации «Фонтанки», для Следственного комитета давно не было интригой, как исчезли наркотики, но доказательства, достаточные для встречи с бывшим коллегой, нашлись только на днях.

«Фонтанка» связалась с оппонентом стороны обвинения. Его защитник из Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Кирилл Дорофеев так прокомментировал событие: «Вчера моего подзащитного вызвали на Мойку и задержали. Ему предъявляют хищение, которое он якобы совершил, когда взял наркотики из камеры хранения вещественных доказательств. Во-первых, он это сделал по ходатайству обвиняемого Большакова при его ознакомлении с делом, а после вернул все на место и больше доступа не имел. Во-вторых, Воробьев принял дело к производству, когда уже все было изъято. В-третьих, он не похож на идиота, а был одним из лучших следователей, и ушел по собственному желанию. Следствие не предоставило суду никаких доказательств.

- На чем строится обвинение?    

– На показаниях какого-то осужденного наркодельца, дело которого расследовал Воробьев, и на показаниях того же Большакова. Оба сели надолго и оба сейчас продолжают писать жалобы и обжаловать приговоры. Такое впечатление, что надо было найти крайнего, – ответил Кирилл Дорофеев.

- Сам то Николай Воробьев что говорит?

– Разумеется, отрицает все. Он считает, что это оговор теми, кого он привлек. Месть.

Тем не менее, по данным «Фонтанки», в материалах дела фигурирует не только Воробьев, а группа лиц и, соответственно, предварительный сговор. «Фонтанка» внимательно вспомнила весну 2017 года, когда из органов ушел Воробьев и узнала, что примерно в этот же период из отдела по организованной преступности Службы экономической безопасности регионального УФСБ уволился оперативник Егор Семенцов. А именно он осуществлял оперативное сопровождение дела чемпиона Большакова, что расследовалось Воробьевым.      

Накал дела связан и со статьями уголовного кодекса. По предъявленной части статьи 228.1 – «Сбыт» предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Справка: Николай Воробьев стал следователем СК по Кронштадту примерно в 2010 году, через четыре года он перешел в Главное Следственное управление СК по Петербургу, весной  2015 года становится старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел. Покинул органы в апреле 2017 года. 

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру» 

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