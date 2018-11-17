Кому достались 11 кг наркотиков из дела чемпиона

Следственный комитет Петербурга не забыл бывшему коллеге исчезновение 11 кг белого порошка. Он хранился при деле чемпиона по кикбоксингу

Синьхуа/Интерпресс

Невский районный суд арестовал бывшего следователя Следственного комитета Петербурга. Накануне его задержали экс-товарищи по СК. Еще в прошлом году он был уволен, а сегодня ему вменяют три опасные статьи. «Фонтанка» узнала, что именно этот следователь вел известное дело по обвинению в наркоторговле известного спортсмена, сотрудника Госнаркоконтроля. Адвокат подозреваемого уверяет, что его подзащитный не идиот, а сам арестованный не сомневается, что ему мстят.

По информации «Фонтанки», к ночи, 16 ноября Невский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета Петербурга, арестовав до 14 января 2019 года 32-летнего петербуржца Николая Воробьева. По данным «Фонтанки», он был задержан около 17 часов 15 ноября сотрудниками Следственного комитета по возбужденному в этот же день редкому уголовному делу. Уголовное преследование начато по части третьей статьи 286 УК – «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»; части пятой статьи 228.1 УК – «Сбыт наркотиков в особо крупном размере» и части четвертой статьи 229 УК – «Хищение наркотиков в особо крупном размере».

Николай Воробьев

Как стало известно «Фонтанке», до апреля 2017 года Воробьев два года работал старшим следователем в подразделении по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Петербургу. Одно из первых дел, что он принял в свое производство, касалось наркоторговли и контрабанды наркотиков.

«Фонтанка» освещала арест и суд над чемпионом Европы по кикбоксингу, бывшим сотрудником Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александром Большаковым и его компаньонами.

Напомним, что в активную фазу реализация разработки вступила 8 июня 2014 года, когда в аэропорту «Пулково» при досмотре прилетевшего из Уругвая петербуржца Брехова обнаружили 11 килограмм 91 грамм белого порошка. Именно этот вес и хранился как вещественное доказательство за следователем Воробьевым.

По версии Следственного комитета, в феврале 2016 года, на момент окончания следствия, при ознакомлении обвиняемых с материалами дела Воробьев забрал на время эти 11 кг из камеры хранения регионального УФСКН на проспекте Обуховской Обороны. После чего вещдоки превратились в 11091 грамм лекарственного вещества бензокоин, используемого как обезболивающее, но схожего на вид с наркотическим порошком.

В 2018 году Александр Большаков был приговорен к 22 годам лишения свободы. Остальные так же получили очень приличные сроки — от 22,5 до 17 лет. Тем временем, Николай Воробьев занимался уже бизнесом в агентстве недвижимости.

По информации «Фонтанки», для Следственного комитета давно не было интригой, как исчезли наркотики, но доказательства, достаточные для встречи с бывшим коллегой, нашлись только на днях.

«Фонтанка» связалась с оппонентом стороны обвинения. Его защитник из Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Кирилл Дорофеев так прокомментировал событие: «Вчера моего подзащитного вызвали на Мойку и задержали. Ему предъявляют хищение, которое он якобы совершил, когда взял наркотики из камеры хранения вещественных доказательств. Во-первых, он это сделал по ходатайству обвиняемого Большакова при его ознакомлении с делом, а после вернул все на место и больше доступа не имел. Во-вторых, Воробьев принял дело к производству, когда уже все было изъято. В-третьих, он не похож на идиота, а был одним из лучших следователей, и ушел по собственному желанию. Следствие не предоставило суду никаких доказательств.

- На чем строится обвинение?

– На показаниях какого-то осужденного наркодельца, дело которого расследовал Воробьев, и на показаниях того же Большакова. Оба сели надолго и оба сейчас продолжают писать жалобы и обжаловать приговоры. Такое впечатление, что надо было найти крайнего, – ответил Кирилл Дорофеев.

- Сам то Николай Воробьев что говорит?

– Разумеется, отрицает все. Он считает, что это оговор теми, кого он привлек. Месть.

Тем не менее, по данным «Фонтанки», в материалах дела фигурирует не только Воробьев, а группа лиц и, соответственно, предварительный сговор. «Фонтанка» внимательно вспомнила весну 2017 года, когда из органов ушел Воробьев и узнала, что примерно в этот же период из отдела по организованной преступности Службы экономической безопасности регионального УФСБ уволился оперативник Егор Семенцов. А именно он осуществлял оперативное сопровождение дела чемпиона Большакова, что расследовалось Воробьевым.

Накал дела связан и со статьями уголовного кодекса. По предъявленной части статьи 228.1 – «Сбыт» предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Справка: Николай Воробьев стал следователем СК по Кронштадту примерно в 2010 году, через четыре года он перешел в Главное Следственное управление СК по Петербургу, весной 2015 года становится старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел. Покинул органы в апреле 2017 года.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»