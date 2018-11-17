Крым идёт на рекорд. К концу 2018 года количество туристов должно перевалить за 6,5 миллионов

Более 6,5 миллионов туристов посетят Крым в 2018 году. Такой прогноз озвучил 16 ноября руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

«Это рекордная цифра. По состоянию на 1 сентября 2018 года Крым уже посетило более 6,3 миллиона человек» — цитируют чиновика РИА Новости.

Глава Ростуризма добавил, что полученная цифра уже на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сафонов связывает увеличение турпотока с открытием нового аэропорта и началом автомобильного движения по Крымскому мосту.

«Мы надеемся, что до конца года общее число гостей, посетивших Крым, составит более 6,5 миллиона человек. Те цифры, которые я уже озвучил, говорят о том, что это абсолютный рекорд, так как такое число отдыхающих полуостров никогда не посещало», — заявил он.

В августе глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента республики Алексей Черняк уже заявлял, что мост через Керченский пролив позволил вывести туристический бизнес в Крыму на новый уровень. При этом наибольший рост показали Феодосия и Коктебель.