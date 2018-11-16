CNN: Дональд Трамп подписал закон о создании управления по кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп подписал закон о создании нового учреждения, которое будет заниматься обеспечением кибербезопасности. Об этом 16 ноября сообщает телеканал CNN.

Управление по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) создается на базе министерства внутренней безопасности (МВБ) страны. В задачи агентства входит защита критически важной инфраструктуры от физических и онлайн-угроз, а также прогнозирование рисков. В новом ведомстве будет три управления — по кибербезопасности, безопасности инфраструктуры и коммуникациям в условиях чрезвычайных ситуаций.