Гол Барабанова принес СКА победу над «Трактором»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора» в пятницу, 16 ноября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 1:0.

Автором единственной шайбы стал Александр Барабанов на 16 минуте встречи.

Теперь на счету СКА 45 очков. Петербуржцы по-прежнему занимают второе место Западной конференции, отставая на одно очко от лидирующего ЦСКА. Следующий матч СКА проведет против магнитогорского «Металлурга» 18 ноября.