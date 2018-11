В южной Калифорнии пожар уничтожил 616 домов, в северной – около 12 тысяч. Потушить огонь не удаётся

Сильнейший пожар в южной Калифорнии уничтожил 616 домов и хозпостроек. Об этом 16 ноября сообщили в Управлении лесного хозяйства и пожарной охраны штата, пишет The Washington Post в своей трансляции. Пока с огнём не удалось справиться. Под угрозой находятся свыше 57 тысяч жилых домов и иных зданий. В тушении участвуют более 3,3 тысяч пожарных, но сил не хватает. Экстренные службы возлагают надежды на влажные потоки воздуха, идущие со стороны Тихого океана.

По данным властей, на юге Калифорнии к настоящему времени огонь прошёлся по площади в 396 квадратных километров. Пожар удалось локализовать на 69%. Погибли три человека, трое пожарных пострадали. О масштабах катастрофического лесного пожара в Калифорнии сообщает и Национальное космическое агентство США.

California skies are shrouded in smoke as the #CampFire continues to rage. The fire has been fueled by dry conditions & Santa Ana winds. Our @NASAEarth satellite captured this image on Nov. 14—actively burning fires are shown as red points. https://t.co/ko4aGNKj5h pic.twitter.com/F4IdCYd4qY