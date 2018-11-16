Раймонд Паулс назвал фейком новость об эмиграции его семьи

Народный артист СССР, композитор Раймонд Паулс отреагировал на сообщения об эмиграции его семьи из Латвии.

Паулс заявил сайту kp.ru, что данная информация является фейком.

Он пояснил, что разговор шел о его внучках, одна из которых учится в университете в Лос-Анджелесе.

«Откуда такие глупости? Все мы живем здесь, в Латвии, все на месте и ничего не думаем. Меня даже приглашали выступать в Москве и то, туда я не поехал. Я тут сижу в деревне своей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что вся семья Паулса покинула Латвию вслед за сотнями тысяч жителей республики.