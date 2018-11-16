Князь Монако Альбер II: Рыболовлев сам откажется от поста президента футбольного клуба, если подозрения подтвердятся

Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву следует отказаться от руководства футбольным клубом Монако, если его вина будет доказана. Об этом 16 ноября заявил князь Альбер II в интервью сайту Medipart.

«Следует дать возможность юстиции проделать свою работу до конца. Если подозрения подтвердятся, я думаю, что сам Рыболовлев откажется от поста президента футбольного клуба "Монако"», – сказал Альбер II.

О задержании владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева стало известно 6 ноября. Сообщалось, что россиянина подозревают в давлении на суд и следствие из-за его тяжбы со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Россиянин уверен, что переплатил за купленные у него картины миллиард долларов. О давлении стало известно из-за аудиозаписи в телефоне адвоката Рыболовлева. Вместе с миллиардером были задержаны почти все экс-руководители судебных органов Монако.