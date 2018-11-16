Болгарский вице-премьер подал в отставку

Болгарский вице-премьер по экономической и демографической политике Валерий Симеонов подал в отставку на фоне массовых акций протеста родителей детей-инвалидов. Об этом агентству БГНЕС сообщили в правительственной пресс-службе вечером 16 ноября.

Массовые акции с требованием отставки Симеонова начались после того, как в ходе подготовки закона об инвалидах он заявил, что эти действия были предприняты как "попытка угодить группе крикливых женщин (протестовавших родителей детей-инвалидов – прим. ред.), которые, спекулируя своими якобы больными детьми, манипулировали обществом".