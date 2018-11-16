Фигуристка Загитова побила свой же мировой рекорд

Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Судьи поставили 16-летней спортсменке 80,78 баллов.

По итогам короткой программы Загитова заняла первое место.

«Мне еще есть куда стремиться. Я всегда буду это повторять, даже если получу какие-то запредельные баллы. Потому что в спорте достичь максимума невозможно. Я – максималистка, работаю всегда на максимум. Хочу радовать зрителей и дарить им праздничное настроение», – сказала Загитова в эфире телеканала «Матч ТВ».

На второй строчке другая россиянка Софья Самодурова (67,40), на третьем – швейцарка Алексия Паганини (63,43). Еще одна представительница России Полина Цурская (56,81) показала седьмой результат.

Отметим, что предыдущий мировой рекорд тоже принадлежал Загитовой. В сентябре на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии она набрала 79,93 балла.

Произвольная программа на московском этапе Гран-при, по итогам которой будет определен победитель соревнований, у женщин пройдет 17 ноября. Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. На Играх в Пхенчхане она победила с мировым рекордом, однако в августе Международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды, установленные до сезона 2018/2019. Нововведение связано с изменением системы оценок.